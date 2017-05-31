Предполагаемый террорист-смертник отпущен в Берлине из-за отсутствия улик

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Берлин, 31 мая. Немецкие правоохранители отпустили 17-летнего сирийца, который подозревался в подготовке к атаке смертника в Берлине, в связи с отсутствием доказательств против подростка, передает Reuters.

Выходец из Сирии, прибывший в Германию с беженцами, был взят под стражу накануне. Сотрудники следствия не обнаружили никаких доказательств того, что он планировал теракт после проверки его телефона и планшета. «Не было найдено никаких конкретных доказательств того, что он планировал преступление», — сказал представитель прокуратуры в Потсдаме, добавив, что также нет доказательств связи сирийца с террористами. Поэтому оснований для задержания у полиции нет, добавил представитель подростка. Напомним, что одним из крупных терактов, произошедших в Берлине, было нападение на рождественскую ярмарку, произошедшее в декабре 2016 года.