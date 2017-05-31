Аксенов поручил избавить Крым от стихийных свалок к концу года

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Симферополь, 31 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил избавить полуостров от стихийных мусорных свалок к концу года. Об этом он заявил на совещании с главами муниципалитетов.

«Работу обязательно продолжайте по выявлению, она регулярной должна быть. Будет регулярной, и количество вновь образуемых свалок тоже уменьшится. Давайте зачистим Крым в этом году. Прошу совместно всем навалиться, и координация на мне», — потребовал Аксенов.

Глава республики также поручил привлечь правоохранителей к поиску причастных к организации свалок. Он призвал наложить на виновных штрафы и за их счет ликвидировать свалки.