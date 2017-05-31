Анкара считает поставки американского оружия курдам угрозой единству Сирии

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Анкара, 31 мая. Поставки американского оружия действующим на территории Сирии отрядам курдского ополчения крайне опасны, так как оно может быть использовано против Турции. Так считает турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Эти действия крайне опасны с точки зрения единства и территориальной целостности Сирии», — добавил дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что часть оружия, которое Соединенные Штаты Америки поставляют отрядам «Сил демократической Сирии», передается боевикам «Рабочей партии Курдистана», действующим в Турции.