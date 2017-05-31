Путин обсудит с премьером Индии взаимодействие стран в ООН, БРИКС и ШОС

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят взаимодействие стран в ООН, БРИКС и ШОС, сообщили в пресс-службе президента России.

Лидеры России и Индии на встрече в Петербурге «сверят часы» по актуальным международным и региональным проблемам. Путин и Моди «обсудят перспективы взаимодействия в многосторонних организациях, прежде всего — в ООН, БРИКС и ШОС», констатировали в пресс-службе президента РФ.

Напомним, два года назад в ходе российского председательства в ШОС был запущен процесс приема Индии в состав организации.

«Убеждены, что участие Индии в деятельности ШОС значительно расширит возможности Организации и повысит ее авторитет в мировых делах», — заметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин 1 июня встретится с Моди, который является главным гостем Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ).