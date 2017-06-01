Российские ученые научились «сжигать» рак наночастицами из кремния

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Москва, 31 мая. Российские и финские физики в ходе совместного исследования создали новый тип наночастиц из кремния, которые способны уничтожить раковую опухоль. Об этом сообщается в журнале Nano Letters.

«В перспективе такие наносистемы позволят адресно убивать раковые клетки с помощью нагрева, а контроль температуры в реальном времени спасет здоровые клетки от неконтролируемого перегрева», – рассказал о преимуществах этих наночастиц сотрудник университета ИТМО Сергей Макаров.

По мнению специалистов, температурой нагрева наночастиц можно гибко управлять с помощью изменения длины волны лазера, благодаря чему здоровые ткани будут защищены от повреждений, а борьба с онкологическими заболеваниями станет эффективнее и надежнее. Кроме того, кремниевые наночастицы можно использовать для ускорения химических реакций и замера температур внутри организма, передает РИА Новости.

Добавим, ранее западные ученые пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе могут уменьшать вероятность развития рака груди на 30%. Так, во время ходьбы снижается вероятность формирования жировой ткани, которую и называют причиной появления онкологии.