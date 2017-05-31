Собянин подписал указ о выплате компенсаций пострадавшим от урагана в Москве

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Москва, 31 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших от ураганного ветра в столице выплатят единовременную материальную помощь.

Напомним, 29 мая на Москву обрушился мощнейший ураган. Жертвами стихии в столице стали 10 человек, пострадали около 170.

Согласно документу семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшим и госпитализированным в медучреждения будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей, получившим амбулаторную помощь по 100 тысяч рублей.

Кроме того, столичные власти выделят по 110 тысяч рублей родственникам погибших на похороны. Несовершеннолетние дети, которые потеряли родителя в результате стихии, будут получать ежемесячные выплаты.