Путин призвал региональные власти к решению насущных проблем многодетных семей

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Российские власти продолжат оказывать поддержку многодетным семьям и способствовать усыновлению детей, оставшихся без опекунов, заявил глава государства Владимир Путин.

Сегодня в ходе церемонии вручения ордена «Родительская слава» президент Владимир Путин прокомментировал ту работу, которая ведется в стране по поддержке детства и материнства. «Семей, воспитывающих двух и более детей, становится все больше и больше, в том числе и тех, где есть приемные и усыновленные дети, — сказал президент. — Мы, конечно и дальше будем делать все для создания достойных условий жизни семьям с детьми и для семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей», — добавил Путин. По мнению российского лидера, проблемы многодетных лучше видны с местного уровня, поэтому он призвал региональные власти к помощи в решении насущных проблем данной категории граждан.