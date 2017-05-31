Выход США из соглашения по климату не пугает Евросоюз

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Брюссель, 31 мая. Подписанное в Париже соглашение по климату продолжит действовать даже в том случае, если США выйдут из него. Об этом в среду заявил дипломатический источник ЕС.

«Насколько я знаю, соглашение продолжит действовать и иметь обязывающую силу, даже если США выйдут из него», — отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщили о решении президента США Дональда Трампа выйти из парижского соглашения по климатическим изменениям. В ближайшее время глава государства намерен проработать этот вопрос с экспертами. Напомним, что во время саммита G7 в Италии Трамп отказался одобрять предлагаемые в договор изменения.