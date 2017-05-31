Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Москва ответила на провокацию Таллина высылкой эстонских дипломатов

Москва ответила на провокацию Таллина высылкой эстонских дипломатов

17:34  31 Мая 2017
257

Москва ответила на провокацию Таллина высылкой эстонских дипломатов

Москва, 31 мая. МИД России объявил персонами нон грата двух эстонских дипломатов. Соответствующая нота была вручена послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД. 

Как объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве, эта мера является ответом на «провокационный шаг Таллина».

«Принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я.Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К.Канарик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вышеупомянутым лицам необходимо покинуть Россию в течение пяти дней. 

Москва подчеркнула, что «продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях», а «вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне».

Ранее в МИД назвали решение о высылке российских дипломатов из Эстонии «очередным недружественным актом» и пообещали дать пропорциональный ответ, сообщает URA.Ru.

#эстония #москва #таллин #мд рф
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть