Москва ответила на провокацию Таллина высылкой эстонских дипломатов

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Москва, 31 мая. МИД России объявил персонами нон грата двух эстонских дипломатов. Соответствующая нота была вручена послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Как объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве, эта мера является ответом на «провокационный шаг Таллина».

«Принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Я.Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге К.Канарик», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вышеупомянутым лицам необходимо покинуть Россию в течение пяти дней.

Москва подчеркнула, что «продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях», а «вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне».

Ранее в МИД назвали решение о высылке российских дипломатов из Эстонии «очередным недружественным актом» и пообещали дать пропорциональный ответ, сообщает URA.Ru.