Курды получили очередную партию оружия из США

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Ракка, 31 мая. Международная коалиция во главе с США поставила курдскому ополчению партию вооружения для борьбы с «Исламским государством»*.

Партия оружия предназначена для курдов, входящих в состав оппозиционных «Сирийских демократических сил», которые ведут борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории сирийской провинции Ракка.

Очередная поставка состоит из стрелкового оружия, военного снаряжения, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и бронемашин. Ранее Турция неоднократно критиковала Вашингтон за поддержку курского ополчения и требовала устранить курдов от военной операции в сирийской Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.