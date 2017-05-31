Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Курды получили очередную партию оружия из США

Курды получили очередную партию оружия из США

17:37  31 Мая 2017
184

Курды получили очередную партию оружия из США

Ракка, 31 мая. Международная коалиция во главе с США поставила курдскому ополчению партию вооружения для борьбы с «Исламским государством»*.

Партия оружия предназначена для курдов, входящих в состав оппозиционных «Сирийских демократических сил», которые ведут борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на территории сирийской провинции Ракка.

Курды получили очередную партию оружия из США

Очередная поставка состоит из стрелкового оружия, военного снаряжения, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и бронемашин. Ранее Турция неоднократно критиковала Вашингтон за поддержку курского ополчения и требовала устранить курдов от военной операции в сирийской Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть