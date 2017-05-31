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Политика
Путин и Моди обсудят перспективы для поставок «Сухой Суперджет-100» и «МС-21» в Индию

Путин и Моди обсудят перспективы для поставок «Сухой Суперджет-100» и «МС-21» в Индию

17:26  31 Мая 2017
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Путин и Моди обсудят перспектива для поставок «Сухой Суперджет-100» и «МС-21» в Индию

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди могут обсудить на встрече в Петербурге перспективы для поставок российской авиатехники, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Россия и Индия активно развивают промышленную кооперацию. Вероятно, эта тема будет затронута и на встрече лидеров двух стран в Петербурге.

«Есть перспективы для поста­вок в Индию российской авиатехники, в том числе лайнеров «Сухой Суперджет-100» и «МС-21», — отметили в пресс-службе президента России.

Путин и Моди обсудят перспектива для поставок «Сухой Суперджет-100» и «МС-21» в Индию

Ранее стало известно, что Путин 1 июня встретится с Моди, который является главным гостем Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ).

#путин #моди
Катерина Тимошенская
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