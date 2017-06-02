Троицкая суббота — 2017: когда отмечается, как поминать покойников, приметы и запреты, коварство русалок

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Троицкая суббота — это канун праздника в честь святой Троицы. В православии этот день считается Вселенской родительской субботой, когда совершается общецерковное поминовение всех усопших христиан. В России, на Украине и в Белоруссии Троицкая родительская суббота считается самым главным поминальным днем.

Когда в 2017 году Троицкая родительская суббота

В 2017 году Троицкая родительская суббота отмечается 3 июня.

Смысл Троицкой субботы

Усопших принято поминать перед Троицей, поскольку именно этот праздник символизирует христианское спасение человека, в котором участвуют и усопшие. Поэтому христиане в своей молитве святому духу поминают и всех умерших единоверцев.

Троицкая суббота: народные традиции

По традиции, имеющей еще дохристианские корни, в Троицкую родительскую субботу принято посещать кладбища, чтобы прибрать и украсить могилы и вспомнить ушедших близких. В этот день принято украшать могилы цветами (в том числе искусственными) и, хотя церковь этого не одобряет, оставлять на надгробьях угощение (в основном сладости), чтобы «побаловать» покойников. Считается, что скромная трапеза на могиле, а затем поминальный обед дома помогают живым пообщаться с душами усопших близких.

Поминать родных на Руси было принято ритуальными блюдами, из которых основные — это блины, кутья и яйца.

Также в Троицкую субботу принято оделять милостыней нуждающихся. Оставление угощения на могилах — это была тоже в некотором роде форма милостыни: считается, что прохожему человеку не зазорно взять оставленное угощение.

Троицкая суббота: народные поверья и запреты

На Руси издавна считалось, что в канун Троицы русалки выходят из водоемов, при этом они устраивают различные шалости в полях и в лесах, громко распевая песни. Услышав этот шум, водяной начинает баламутить воду в реках и озерах. Чтобы утихомирить водяного, в ночь на Троицу молодежь жгла у воды костры или бегала по лесу с ветками, гоняя разыгравшихся русалок. При этом купаться в ночь на Троицу было строжайше запрещено, поскольку разбуженный русалками водяной мог и на дно утащить.

Также в Троицкую субботу и на Троицу запрещалось работать в поле и во дворе, а в лес нельзя было ходить поодиночке, опять-таки из опасения встретиться с русалками. В эти дни скот вблизи леса и водоемов также старались не пасти: нечисть не дремала.

Также нельзя было шить и прясть, кроме того, действовали все запреты, связанные с водой — обителью русалок. Под запретом были стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах и т.д. Русалок вообще в эти дни стоило поостеречься, а лучше — задобрить каким-нибудь подношением.

Приметы и поговорки на Троицкую субботу

В Троицкую субботу сей ячмень и коноплю — хорошо уродятся.

С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый — в доме убирают.

Дождь на Троицу — хорошая примета: жди урожая грибов и ягод, а заморозков не будет все лето.