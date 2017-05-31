Путину представили дорожную карту по защите информационной безопасности детей

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Москва, 31 мая. Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова передала предложения российскому президенту Владимиру Путину по вопросу создания альтернативного контента для детей в контексте информационной безопасности.

Воздействовать на подрастающее поколение в России необходимо не только запретительными мерами, но и продвижением альтернатив. Такое мнение высказала омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с главой государства, выразив поддержку принятому законопроекту об уголовной ответственности для создателей «групп смерти».

Уполномоченная по правам ребенка добавила, что необходимо увлечь детей миром созидательных и позитивных ценностей. Альтернативный контент должен присутствовать в Интернете, на телевидении и в системе допобразования, считает она.