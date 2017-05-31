В ДНР открыли новое месторождение с запасами в 750 тыс. тонн угля

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Донецк, 31 мая. В Торезе на шахте им. Лугутина завершилась подготовка нового горизонта. Его длина составляет 250 метров, мощность пласта — 1,1 метра, а запасы оцениваются в 750 тысяч тонн угля. Об этом сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики Донецкой народной республики.

В ведомстве отметили, что данный горизонт в Торезе стал четвертым по счету, который вводится в эксплуатацию с начала 2017 года. Ранее были запущены новые лавы на шахтах «Волынская», «Прогресс» и «Калиновская-Восточная». Глава республики Александр Захарченко заявил, что горняки ДНР будут запускать в работу от 8 до 12 новых горизонтов в год.