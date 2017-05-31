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Политика
Додон опасается экономических санкций после выдворения молдавских депутатов из РФ

Додон опасается экономических санкций после выдворения молдавских депутатов из РФ

18:03  31 Мая 2017
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Додон опасается экономических санкций после выдворения молдавских депутатов из РФ

Кишинев, 31 мая. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что Москва не станет применять ответные меры после высылки российских дипломатов из Кишинева.

«Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последуют», — пояснил он агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его молдавский коллега Игорь Додон встретятся на полях Петербургского международного экономического форума. Лидеры двух стран обсудят вопрос санкций, которые могут последовать в ответ на высылку российских дипломатов.

#путин #додон
Геннадий Плющев
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