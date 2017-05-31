Додон опасается экономических санкций после выдворения молдавских депутатов из РФ

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Кишинев, 31 мая. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что Москва не станет применять ответные меры после высылки российских дипломатов из Кишинева.

«Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последуют», — пояснил он агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его молдавский коллега Игорь Додон встретятся на полях Петербургского международного экономического форума. Лидеры двух стран обсудят вопрос санкций, которые могут последовать в ответ на высылку российских дипломатов.