Суд взыскал с Минфина РФ 2 млн рублей в пользу Дадина

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Москва, 31 мая. Суд взыскал с Министерства финансов РФ 2 млн 200 рублей, которые должны быть выплачены активисту Ильдару Дадину за незаконное уголовное преследование.

Соответствующее решение сегодня огласила судья Железнодорожного суда Московской области Ольга Петухова. Дадин требовал выплатить ему 5 млн рублей компенсации, однако суд удовлетворил требование истца лишь частично.

Напомним, Дадина осудили на 2,5 года за многократные нарушения правил проведения митингов (он стал первым, кто был осужден в России по соответствующей статье). 22 февраля Верховный суд РФ отменил приговор, после чего активист покинул колонию в Алтайском крае.