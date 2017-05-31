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Политика
Берлин считает, что США и НАТО могут добиться прогресса в Афганистане

Берлин считает, что США и НАТО могут добиться прогресса в Афганистане

17:22  31 Мая 2017
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Берлин считает, что США и НАТО могут добиться прогресса в Афганистане

Берлин, 31 мая. Положение в Афганистане по-прежнему неустойчиво. Так считает пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Без поддержки НАТО, США и международного сообщества военная и политическая консолидация и развитие в Афганистане едва ли возможны», — подчеркнула немецкий политик, комментируя теракт в Кабуле.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена на территории Российской Федерации) взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ.

#фрг #афганист
Алексей Громов
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