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Как показал относительно недавний скандал с памятником бойцам Украинской повстанческой армии (УПА*) (запрещена на территории России) в польской деревне Хрушовицы, отношения Украины и Польши в контексте общей истории имеют серьезные противоречия.

Начиная с конца апреля предметом острого обсуждения между Киевом и Варшавой стал инцидент, который произошел на деревенском кладбище Хрушовиц, где был снесен памятник бойцам УПА. Напомним, что монумент появился в деревне в 1994 году и был посвящен памяти 14 бойцов, которые предположительно погибли в результате в столкновения с польской армией в 1946 году. Отметим, что постамент был изготовлен местным жителем, украинцем и бывшим бойцом УПА, и поставлен самовольно, официального разрешения автор не получил.

Основанием для демонтажа памятника стало решение местной администрации, которая посчитала, что он не обозначает действительного места захоронения партизан. В свою очередь украинская сторона пытается доказать обратное.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил: польско-украинская война памятников имеет давнюю историю. Еще в социалистической Польше, в восточных ее областях, было открыто множество памятников жертвам украинских националистов, однако особо тему никто не педалировал.

«С начала 1990-х со стремительно прогрессирующей бандеризацией Украины параллельно с утверждением политики исторической памяти в независимой Польше тема бандеровского геноцида поляков в Волынской резне 1943 года раскрутилась в общественном дискурсе. Когда после победы Евромайдана бандеризация Украины стала гуманитарной миссией власти, в Польше обеспокоились уже не только общественники. Несмотря на участие в едином европейском фронте в борьбе с советским наследием, официальная Варшава, продолжая на словах придерживаться курса на примирение истории, способствует разжиганию антибандеровского гражданского протеста», — пояснил Иван Скориков.

Не случайно же, отметил эксперт, на деньги государства недавно был снят главный польский исторический блокбастер «Волынь», в котором без прикрас показано, что и при советах и даже при фашистах можно было худо-сносно жить, а при бандеровцах «живые позавидовали мертвым». Поэтому борьба с памятниками украинским националистам, самовольно возведенными в Польше, как, например, в польской деревне Хрушовицы, юридически обоснована.

«Другое дело, что на территории Западной Украины есть официальные памятники, как, скажем памятники польской профессуре, убитой националистами во Львове, которые должны охраняться украинским государством, но постоянно оскверняются. Интересно, что эту войну памятников на Украине пытаются использовать в целях антироссийской пропаганды. В частности, украинские «фейкометы» из так называемой «Киберхунты» не так давно обвинили меня в том, что по якобы моему заказу по обе стороны польско-украинской границы завербованные агенты роют могилы известных поляков и украинцев, оскверняют и демонтируют памятники, и проводят пикеты и марши, чтобы настроить «братские народы» друг против друга. Украинские СМИ, таким образом, просто умалчивают от непосвященного обывателя неудобную правду, что необандеровцы при попустительстве, а порой и поддержке властей давно разгулялись в безумном шабаше под зов своих предков-маньяков, и мечтают повторить их «подвиги» против инакомыслящих и инородцев. «Волынские» садистские методы украинских неонацистов мы уже наблюдали в Одессе и в Донбассе, и, как в 40-е годы прошлого века, они ждут момента, чтобы исполнить свою заветную мечту — физически очистить Украину от всех «несвидомых», — резюмировал Иван Скориков.

* Организация запрещена на территории РФ.