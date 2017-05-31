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Авианосец ВМС США «Карл Винсон» покидает Японское море

Авианосец ВМС США «Карл Винсон» покидает Японское море

17:23  31 Мая 2017
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Авианосец ВМС США «Карл Винсон» покидает Японское море

Сеул, 31 мая. Ударная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» покидает район Корейского полуострова. Об этом информирует в среду агентство Reuters.

Согласно приведенным данным, в среду вечером воды Японского моря покинет ударная группа кораблей ВМФ США.

29 мая американские и южнокорейские военные начали учения в Японском море.

О том, что «Карл Винсон» получил задание перебазироваться к берегам Северной Кореи, СМИ рассказывали ранее. Эта информация звучала на фоне обострившихся отношений США и КНДР. 

#вмс сша #корея #карл винсон
Тимур Румянцев
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