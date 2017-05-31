Путин в рамках ПМЭФ примет участие в дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США»

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Москва, 31 мая. Российский лидер Владимир Путин поприсутствует на заседании панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – США», которая будет проходить в рамках XXI-го Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Помимо дискуссии «Бизнес-диалог Россия – США», президент России примет участие в ряде других мероприятий в первые два дня работы форума. В их числе — Пленарное заседание форума, встреча с представителями инвестиционных кругов и главами ведущих компаний мира, а также беседа с журналистами ведущих мировых СМИ.

XXI-й Петербургский международный экономический форум будет проходить с 1 по 4 июня. Ожидается, что на мероприятие приедут 8 тыс. гостей, в том числе представители 637 российских и 511 иностранных компаний из 62 стран мира.

Торжественная церемония открытия ПМЭФ состоится 1 июня. В ней примут участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генсек ООН Антониу Гуттереш и др.