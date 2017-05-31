Путин и премьер Индии проведут переговоры о сотрудничестве в сфере энергетики

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят стратегическое сотрудничество стран в сфере энергетики, сообщили в пресс-службе президента России.

Россия продолжает наращивать экспор­т энергоресурсов в Индию. Так, по данным Кремля, в прошлом году поставки российских нефте­про­дуктов в эту страну увеличились более чем в три раза, составив 457 тысяч тонн. На пять процентов возрос в 2016 году и экспорт угля (3,2 миллиона тонн).

Кроме того, «Роснефть» подписала договор с индийским консорциумом («Ойл Индиа», «Индиан ойл корпорейшн» и «Бхарат») о приобретении им 23,9% акций в АО «Ванкорнефть». Также завершается процесс приобретения российской компанией «Эссар Ойл».

В свою очередь «Роснефть» продала индийским партнерам долю в «Таас-ЮряхНефтегазодобыче», которая занимается разработками месторождения в Восточной Сибири.

Результатом встречи лидеров России и Индии может стать подписание ряда документов в сфере энергетики.

Ранее в Кремле назвали премьер-министра Индии главным гостем ПМЭФ.