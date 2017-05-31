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Экономика
Путин встретится с представителями инвестиционного сообщества в рамках ПМЭФ

Путин встретится с представителями инвестиционного сообщества в рамках ПМЭФ

17:09  31 Мая 2017
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Путин встретится с представителями инвестиционного сообщества в рамках ПМЭФ

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ встретится с инвесторами и главами крупнейших мировых компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента России. 

Глава государства будет принимать участие в работе XXI-го Петербургского международного экономического форума 1 и 2 июня. Среди запланированных мероприятий — встреча с представителями инвестиционного сообщества, организованная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 

Кроме того, президент встретится с главами крупнейших иностранных компаний. Организатором этой встречи выступит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Программа XXI-го Петербургского международного экономического форума станет самой насыщенной за всю историю проведения ПМЭФ. Так, запланировано 108 деловых мероприятий, 12 круглых столов, 10 бизнес-диалогов, 76 панельных дискуссий, пять деловых завтраков, три мероприятия в формате «Беседы о будущем» и т.д. 

#путин #пмэф
Владимир Багров
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