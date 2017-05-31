Хама: САА пытается полностью обезопасить от ИГИЛ город Саламию

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Хама, 31 мая. Сирийская арабская армия начала планомерное наступление на востоке провинции Хама.

В командовании правительственных войск отмечают, что наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) ведется сразу по двум направлениям. Целью операции является освобождение города Акайрбат.

Контроль над данным населенным пунктом позволяет джихадистам совершать регулярные нападения на крупный шиитский город Саламия в провинции Хама. По данным военных источников войска уже освободили поселение Аль-Баргутия и ряд деревень.

Ранее агентство «Ридус» сообщило, что российские военные отчитались в ракетном ударе по ИГ* в районе Пальмиры.

* Организация запрещена на территории РФ.