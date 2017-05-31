DJ Smash попал в черный список сайта «Миротворец»

В Избранное

Скопировать

Киев, 31 мая. Российский диджей Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, попал в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

Музыканта обвиняют в «незаконном» пересечении государственной границы Украины, а также в якобы незаконной деятельности в Крыму. В разное время в базу данных «Миротворца» попадали Юрий Лоза, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, рэпер Бастра, Нюша, Сергей Шнуров, Михаил Боярский и другие.

Сайт «Миротворец» получил скандальную популярность после публикации данных журналистов, которые получили аккредитации в ДНР и ЛНР. После этого журналисты начали получать различные угрозы в свой адрес.