Самолет экстренно сел в США из-за возгорания ноутбука в салоне

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Гранд-Рапидс (США), 31 мая. Самолет авиакомпании JetBlue, направлявшийся из Нью-Йорка в Сан-Франциско, был вынужден совершил экстренную посадку в аэропорту города Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Поводом послужило произвольное возгорание батареи ноутбука, который один из пассажиров провозил в ручной клади. Находящиеся в самолете люди рассказали, что видели, как из сумки идет дым.

Как только лайнер приземлился, на борт поднялись пожарные, однако открытого огня к тому времени уже не было. После проведения проверки самолет вновь вылетел в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.