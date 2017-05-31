Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Самолет экстренно сел в США из-за возгорания ноутбука в салоне

Самолет экстренно сел в США из-за возгорания ноутбука в салоне

19:41  31 Мая 2017
181

Самолет экстренно сел в США из-за возгорания ноутбука в салоне

Гранд-Рапидс (США), 31 мая. Самолет авиакомпании JetBlue, направлявшийся из Нью-Йорка в Сан-Франциско, был вынужден совершил экстренную посадку в аэропорту города Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

Поводом послужило произвольное возгорание батареи ноутбука, который один из пассажиров провозил в ручной клади. Находящиеся в самолете люди рассказали, что видели, как из сумки идет дым.

Как только лайнер приземлился, на борт поднялись пожарные, однако открытого огня к тому времени уже не было. После проведения проверки самолет вновь вылетел в Сан-Франциско, сообщает  Associated Press.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть