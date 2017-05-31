Главаря ИГ задержали в бейрутском лагере для беженцев

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Бейрут, 31 мая. Ливанские спецслужбы провели в пригороде Бейрута операцию по задержанию одного из главарей ИГ* по прозвищу Омар Мустафа, передает телеканал «Аль Маядин».

Главарь ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ), известный по прозвищу Омар Мустафа, был арестован ливанскими силовиками на въезде в лагерь палестинских беженцев в Бурдж-аль-Баражне. Отметим, что в Ливане находятся порядка 500 тысяч беженцев из Палестины. Ливанские СМИ неоднократно писали, что в местах скопления беженцев находятся и террористы, которые отвечают за вербовку бойцов для участия в конфликте в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.