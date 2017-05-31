Сирия: Прогноз на летнюю кампанию, или Куда должен направить свои силы Башар Асад

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Сирийская Арабская армия Башара Асада вступает в летнюю кампанию 2017 года. Установление режима перемирия и создание зон безопасности в Идлибе, Дамаске, Хомсе и Даръа позволило освободить силы правительственных войск и направить их в бой против радикальных террористических группировок. После освобождения трассы Дамаск-Пальмира и зачистки значительной территории провинции Хомс от террористов запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ*), сирийской армии открывается сразу несколько возможностей для наступления вглубь оккупированной боевиками территории.

С чего начнет сирийская армия летнюю кампанию, и какие цели возьмет за основу нового наступления — изучал вместе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог Александр Сотниченко.

Дейр-эз-Зор: цель номер один

Несомненно, самой главной целью для правительства Сирии является деблокада города Дейр-эз-Зора, находящегося более трех лет в осаде террористов «Исламского государства»*. В последнее время террористы усилили атаки на гарнизон правительственных сил, который составляют отряды 104-й воздушно-десантной бригады САА во главе с Иссамом Захреддином и Силы национальной обороны Сирии (NDF). Однако Александр Сотниченко уверен: наступать надо не только на город – но и на всю провинцию Дейр-эз-Зор.

«Самым перспективным направлением наступления сирийской армии является, на мой взгляд, Дейр-эз-Зор – причем не только город, но и вся провинция. По нескольким причинам. Во-первых, эта провинция находится рядом с провинцией Хасака, которая находится под контролем курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF) – они уже заявили свои планы на наступление в эту провинцию. И сразу после взятия Ракки, как только высвобождаются значительные силы и ресурсы SDF, они при поддержке коалиции США отправятся дальше на юго-восток по руслу Евфрата – прямо к Дейр-эз-Зору».

Игра с Дейр-эз-Зором стоит свеч, полагает Александр Сотниченко: в провинции сосредоточены крупные запасы сирийской нефти, а также есть возможность плотнее координироваться усилия с Ираком.

«В провинции Дейр-эз-Зор находится свыше 40 % от всей сирийской нефти – причем, это нефть высокого качества. Эти ресурсы правительство Сирии может поставить на продажу, а вырученные деньги направить на послевоенное восстановление Сирии. Кроме того, сирийской армии предстоит выйти к границе с Ираком. Для нас Ирак – это дружественное государство, которое состоит вместе с Сирией, Россией и Ираном в коалиции, и поэтому для Дамаска необходимо наладить сухопутную связь с Багдадом и Тегераном. Кстати, там же проходит и стратегический нефтепровод из Киркука в Хомс: пропуская в день до 300 баррелей нефти из Ирака, этот путь может принести большие дивиденды как для Ирака, так и для Сирии».

Ат-Танф: снять угрозу с границы

Удачное наступление сирийской армии в районе трассы Дамаск — Пальмира соединило фронты с теми подразделениями САА, которые ведут бои с группировками оппозиции в районе границы с Иорданией и Ираком. Главным образом, борьба на этом участке провинции Хомс развернулась между правительственными войсками, которых поддерживают шиитские формирования «Бригады Имама Али» и отряды ливанской «Хезболлы» — и прозападными наемниками из группировки «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») под руководством американского и британского спецназа.

Как отмечает Александр Сотниченко, столкновения Сирии с США или Британией могут привести к неадекватной реакции со стороны Запада. Тем не менее, вопрос освобождения границы от проамериканских наемников стоит особенно остро.

«Второе по степени важности – это продвижение сирийской армии к городу Ат Танф в сторону шоссе Дамаск-Багдад и сирийско-иорданской границы. В отличие от Дейр-эз-Зора, здесь сирийской армии предстоит бороться не с ИГИЛ*, а с отрядами Сирийской свободной армии, которых поддерживают США и их союзниками. Группировка «Магавир ат-Таура», которая занимает этот район, была создана США и Британией из боевиков в Иордании. Естественно, конфликт с США не входит в интересы сирийской армии – тем не менее, освобождать границу с Ираком для сирийской армии необходимо».

Алеппо – Ракка: опасные сближения

Не снижаются темпы наступления на террористов ИГ и в провинции Алеппо. После того, как элитный отряд сирийской армии «Тигры» продолжил наступление на юго-востоке провинции, боевики оказались под угрозой потери последнего крупного форпоста в Алеппо – города Маскана. В данный момент «Тигры» уже начали штурм города при поддержке ВКС РФ: понимая, что город им не удержать, боевики «Исламского государства» готовятся к бегству в соседнюю провинцию Ракка.

По мнению Александра Сотниченко, наступление в районе Алеппо обусловлено тактическими задачами – однако не несет стратегического перевеса для сирийской армии. Зато в любой момент боевые действия могут активизировать курдские формирования.

«Наступление на юго-востоке Алеппо в текущих условиях менее важно. На этом направлении нет никаких стратегически важных для Дамаска пунктов. Но при этом, есть большая вероятность столкновений с курдами, которые продвигаются сейчас к Ракке».

Дорога Жизни: армию до Ракки не допустят

Освобождение южного фланга Пальмиры и восстановление контроля над трассой на Дамаск приводит в затруднительное положение террористов «Исламского государства», которые контролируют территорию к северу от древнего города. Сирийским войскам на этом рубеже предстоит расширять плацдарм для отражения угрозы боевиков от стратегически важной трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, по которой идет снабжение сил Асада в провинции Алеппо. На этом этапе сирийским правительственным силам необходимо окончательно зачистить территорию нефтяных полей и, освободив от ИГ город Хувейсис, снять угрозу с «дороги жизни» на Алеппо. Однако дальше, полагает Александр Сотниченко, путь сирийской армии на Ракку от Итрии вновь могут преградить силы курдского альянса SDF.

«Ситуация в районе Саламии также представляется менее важной на фоне Дейр-эз-Зора и Ат-Танфа. Освобождение буферной зоны для трассы на Алеппо, безусловно несет позитивный посыл – однако дальше продвигаться к Ракке не имеет смысла. Как мы понимаем, Ракка уже практически окружена курдами – и командование SDF ее не отдадут для штурма правительственным войскам Сирийской Арабской Республики».

* Организация запрещена на территории РФ.