Путин выступит на Пленарном заседании международного экономического форума в Петербурге

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин выступит на Пленарном заседании XXI-го Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Российский лидер примет участие в работе ПМЭФ 1 и 2 июня. У президента запланирован ряд мероприятий, в том числе деловые встречи, участие в дискуссиях, беседа с журналистами.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом президента России. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, руководители ведущих компаний, представители деловых кругов, мировые эксперты, а также ученые, журналисты и т.д.