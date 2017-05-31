Алеппо: «Силы Тигра» выбили ИГ из города Аль-Фаар на юге Масканы

В Избранное

Скопировать

Аль-Фаар, 31 мая. Правительственные войска продолжают освобождать район Маскана от «Исламского государства»*.

Бригада «Силы Тигра» заняла город Аль-Фаар, расположенный к югу от Масканы. Наземные силы с воздуха прикрывают ВВС Сирии. Источник в командовании Сирийской арабской армии отмечает, что штурм Масканы начнется после полного окружения города, это позволит блокировать боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отступление в сторону Ракки.

Группировка правительственных войск в восточной части провинции Алеппо была значительно усилена пехотой и бронетехникой. Минимальное расстояние передовых позиций ВС САР до Масканы, которая является последним оплотом «Халифата» в данном регионе, составляет около полутора километров.

* Организация запрещена на территории РФ.