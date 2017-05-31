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Москва, 31 мая. Немецкая компания Porsche отзывает в России один спорткар 911 из-за проблем с подушкой безопасности, сообщает Росстандарт.

В частности, под отзыв попал выпущенный с сентября 2016 по январь 2017 года Porsche 911 Turbo S. На модели была установлена подушка безопасности переднего пассажира с неправильными газогенераторами. Причина — ошибка поставщика. В случае аварии у обладателя данной машины подушка безопасности может просто не сработать.

Все ремонтные работы для 911 будут проходить бесплатно. Компания Porsche заменит модуль подушки безопасности переднего пассажира.

Ранее немецкая автокомпания уже проводила сервисную компания для одного автомобиля — дважды проводилась акция для гибридного суперкара 918 Spyder.