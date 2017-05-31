Россия нашла достойный ответ на высылку своих дипломатов из Эстонии

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Москва, 31 мая. Россия уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов после того, как Таллин принял решение о высылке генконсула в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева. Об этом сообщил знакомый с ситуацией дипломатический источник.

«Россия уведомила Эстонию об ответной высылке», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее в МИД Эстонии сообщили о предписании покинуть страну российским дипломатам, причем причины высылки озвучены не были. Министерство иностранных дел России расценило произошедшее как очередной недружественный шаг и пообещало не оставлять его без ответной реакции.