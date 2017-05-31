Путин и Моди обсудят шаги по наращиванию взаимной торговли Индии и РФ

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и лидер Индии Нарендра Моди обсудят конкретные шаги по наращиванию взаимной торговли двух стран, сообщили в пресс-службе президента РФ.

По данным Кремля, товарооборот между Россией и Индией в прошлом году составил 7,7 миллиарда долларов. За первые три месяца этого года объем торговли стран вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Планируется, что на переговорах (Путина и Моди. — Прим. ФАН) будут обсуждены конкретные шаги по наращиванию взаимной торговли», — отметили в пресс-службе президента РФ.

Ранее в Кремле назвали премьера Индии главным гостем ПМЭФ.