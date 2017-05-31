Рада собирается ввести квоту на украинский язык в печатных СМИ

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Киев, 31 мая. Депутаты Верховной рады хотят ввести квоту на использование украинского языка в печатных изданиях. Соответствующий законопроект сейчас находится на стадии подготовки.

Согласно документу, 50% от всего объема текстов должно быть напечатано на «мове». Об этом в интервью местным СМИ рассказала глава комитета украинского парламента по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«У нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ», — заявила она.

Однако пока проект имеет существенные расхождения с нормами и правилами, прописанными в других законах, поэтому его еще предстоит доработать. В частности, считает Сюмар, необходимо ввести мотивирующие пункты. Например, предоставить печатным СМИ, которые будут укладываться в квоту, некие налоговые послабления.