Рукой подать до Дейр-эз-Зора: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой

В Избранное

Скопировать

Сирийская армия продолжает теснить боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) после сокрушительного удара ВКС России. Главная цель на текущий момент — осажденный Дейр-эз-Зор. В наступлении участвуют силы элитного 5-го штурмового корпуса Сирийской Арабской Армии, которые поддерживают российские боевые вертолеты. Можно сказать, что сирийские и российские военные уже отработали тактику преодоления сопротивления террористов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков рассказал о ситуации, которая сейчас складывается в окрестностях Пальмиры. Речь идет о марше из Ракки в области северной Пальмиры группы боевиков, которых накрыла вертолетная группа российских ВКС, а также о применении крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов ИГИЛ*.

«Понятное дело, что они применялось по стационарным объектам - по штабу, где эта группировка концентрировалась, по скоплениям техники. Другими средствами, я думаю, уничтожить это было нельзя: у «Калибра» есть понятие скрытности. Подъем, например, авиации и подъем вертолетов может быть спровоцировали бы получение информации, предупреждение со стороны союзников ИГИЛ, и тогда результат мог не увенчаться бы таким успехом», — сообщил военный эксперт.

Стоит отметить, что внезапность нанесения удара по боевикам сыграла здесь важную роль.

«А вот эта внезапность в применении, конечно, сорвала это дело, потому что Пальмира сейчас является тем ключевым опорным пунктом, из которого, как говорится, рукой подать до Дейр-эз-Зора, и недалеко до Ракки. То есть если будет развиваться наступление в сторону этих двух населенных пунктов, то это, скорее всего, будет из Пальмиры», — отметил Алексей Леонков.

Как отмечает Алексей Леонков, уроки и выводы из предыдущих сражений были сделаны и в Москве, и в Дамаске. И, судя по информационной сводке, у сирийской армии стало больше побед, чем поражений или тактических отступлений. По словам эксперта, уже сплочены определённые силы — но их пока не так много, чтобы начать масштабное наступление и подавить всех боевиков.

«Поэтому будут выбираться моменты, направления, которые обеспечат наибольший успех операции, и нас, как всегда, уже поставят перед фактом», — подытожил военный эксперт.

Напомним, что в ходе недавней военной операции основные огневые точки боевиков подавляли вертолеты ВКС РФ, а разгром террористов завершали наземные войска САА.

* Организация запрещена на территории РФ.