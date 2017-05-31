Россия высылает пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

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Москва, 31 мая. МИД России сообщил об объявлении пяти сотрудников молдавской дипмиссии «persona non grata», территорию РФ они должны покинуть в трехдневный срок. Такие меры были приняты в ответ на высылку 29 мая российских дипломатов из Кишинева, уточнили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также уточнили, что советник-посланник Молдовы в РФ сегодня был приглашен в МИД, где ему вручили ноту об ответных мерах в отношении дипломатов республики.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении РФ и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — подчеркнули в МИД РФ.