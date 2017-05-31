Путин на ПМЭФ побеседует с журналистами ведущих мировых СМИ

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин примет участие в работе первых двух дней XXI-го Петербургского международного экономического форума. В числе прочих мероприятий у президента запланирована встреча с журналистами со всего мира. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Путин примет участие в ряде мероприятий в рамках форума 1 и 2 июня. В числе прочего президент «побеседует с сотрудниками ведущих мировых информационных агентств», сообщили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Северной столице с 1 по 4 июня. Местом проведения станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» — один из самых современных в мире и крупнейший в Восточной Европе. Мероприятие пройдет под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».