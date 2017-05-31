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Весь мир
Армия Египта перехватила груз со взрывчаткой террористов

Армия Египта перехватила груз со взрывчаткой террористов

16:53  31 Мая 2017
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Армия Египта перехватила груз со взрывчаткой террористов

Каир, 31 мая. Вооруженные силы Египта перехватили крупную партию взрывчатки, которая предназначалась исламским радикалам. Об этом сообщил официальный представитель армии Тамер ар-Рифаи.

Инцидент произошел в районе туннеля через Суэцкий канал. Согласно предварительной информации, военнослужащие задержали автомобиль, который перевозил взрывчатые вещества, противогазы, а также материалы для изготовления бомб. Кроме того, были задержаны два человека.

Ранее стало известно о том, что Каир заинтересован в сотрудничестве с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

#египет
Алексей Громов
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