Армия Египта перехватила груз со взрывчаткой террористов

В Избранное

Скопировать

Каир, 31 мая. Вооруженные силы Египта перехватили крупную партию взрывчатки, которая предназначалась исламским радикалам. Об этом сообщил официальный представитель армии Тамер ар-Рифаи.

Инцидент произошел в районе туннеля через Суэцкий канал. Согласно предварительной информации, военнослужащие задержали автомобиль, который перевозил взрывчатые вещества, противогазы, а также материалы для изготовления бомб. Кроме того, были задержаны два человека.

Ранее стало известно о том, что Каир заинтересован в сотрудничестве с Москвой в сфере борьбы с терроризмом.