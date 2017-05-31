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Экономика
Российские аниматоры попросят Путина приравнять мультфильмы к IT-индустрии

Российские аниматоры попросят Путина приравнять мультфильмы к IT-индустрии

16:37  31 Мая 2017
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Российские аниматоры попросят Путина приравнять мультфильмы к IT-индустрии

Москва, 31 мая. Аниматоры «Союзмультфильма» собираются обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить студии налоговые льготы, подобные тем, которыми сейчас пользуются IT-компании. Об этом в среду заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Мы к этому следующему большому шагу как отрасль готовы, но нам нужна государственная поддержка. Это налоговые льготы и преференции, аналогичные льготам в IT-отрасли», — отметила она.

По словам Слащевой, мультипликаторы работают «со сложными инновационными решениями», а также внедряют в производство дорогостоящее оборудование.

#путин
Геннадий Плющев
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