Новости ДНР и ЛНР: Донбасс погрузится в тишину, ВСУ закопали своих солдат заживо

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Новости ДНР и ЛНР, 31 мая. Власти ДНР достигли договоренности с Киевом о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 1 июня. Украинские солдаты закапывали раненых бойцов-срочников вместе с погибшими. Очередной военный с Украины дезертировал из своей части. ВСУ в нарушение минских договоренностей разместили у линии соприкосновения в районе поселка городского типа Троицкое семь гаубиц Д-30. Последние новости с юго-востока Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Тишина должна быть в Донбассе

Новость с пометкой «Важно». Власти ДНР достигли договоренности с Киевом о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 1 июня. Уже в ближайшую полночь должна наступить тишина.

По словам представителей военного ведомства республики, все необходимые документы подписаны. Теперь контроль за тишиной ляжет на плечи офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Однако надежды на то, что украинская сторона вдруг перестанет обстреливать Донбасс, мало. Об этом говорят и последние события.

Так, министерство обороны ДНР заявило о том, что именно украинские силовики накануне обстреляли из минометов частный сектор Авдеевки — в районе, который подконтролен Киеву. При этом кровавую провокацию Киев выдал за действия ополченцев. Дескать, именно они обстреляли Авдеевку и ранили трех местных жителей.

Закопанные заживо солдаты ВСУ

А тут еще и всплыли совершенно шокирующие подробности относительно действий ВСУ. По признаниям военнослужащих ДНР, украинские солдаты закапывали раненых бойцов-срочников вместе с погибшими. Причем делалось это практически под дулом автоматов, не по своей воле.

Дальше больше. Бойцы ДНР рассказывают, как после прорыва батальона «Донбасс» в Тельманово они вошли в село Солнечное. Там раньше находились мобилизованные солдаты ВСУ. По признаниям местных жителей, украинцы вели обстрел из «Градов» по позициям своих же солдат. То есть свои же били своих, а на место убитых и заживо закопанных приходили новые срочники. И так продолжалось три (!) раза подряд. Даже сложно представить, какие реальные потери понесли ВСУ.

Новый дезертир

Глядя на такое, невольно задрожишь в коленках. Особенно если ты — украинский солдат, с расшатанной психикой. Очередной боец ВСУ успешно дезертировал из своей части на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Солдат 14-й отдельной механизированной бригады не выдержал давления со стороны националистов и мало того, что сбежал с места несения боевой службы, так еще и прихватил с собой автомат Калашникова с боеприпасами, две гранаты Ф-1 и одну РГД-5. Сейчас его местонахождение не определено. Факт отлучки бригада пытается скрыть от руководства, но вряд ли после публикаций в СМИ эта информация не вылезет наружу.

ВСУ снова безобразничают

Кто-то вообще может поверить в режим тишины с 1 июня, когда в Донбассе продолжается странное шевеление украинской армии? Так, ВСУ в нарушение минских договоренностей разместили у линии соприкосновения в районе поселка городского типа Троицкое семь гаубиц Д-30. Отвод тяжелого вооружения? Нет, не слышали.

Между прочим, от Троицкого до линии боевого соприкосновения — всего 5 километров. Подразделения народной милиции стараются на эти поползновения не реагировать и на разные другие провокации не поддаваться. Но терпение не безгранично. И если обстановка вдруг обострится, те же части армии ЛНР готовы действовать решительно и защищать интересы своих граждан.