Дейр эз-Зор: под обстрелом ИГИЛ погибли четверо мирных жителей

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Дейр эз-Зор, 31 мая. Боевики «Исламского государства»* обстреляли жилой квартал Аль-Кусур.

Сирийский источник сообщил об очередном обстреле жилых районов осажденного города Дейр эз-Зор боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Боевики применили реактивные системы залпового огня. Отмечается, что под обстрелом погибли четыре человека, еще шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Четыре человека погибло и ещё шесть получили ранения в результате ракетного обстрела ИГ* по району аль-Кусур в городе Дейр эз-Зор pic.twitter.com/ecUl1gtsQI — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) May 31, 2017

Ранее сообщалось, что гарнизон Дейр эз-Зора ведет ответный огонь по террористам, окопавшимся на окраине города. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе кладбища Дейр эз-Зора и базы 137-го полка Сирийской арабской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.