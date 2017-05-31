Кремль напомнил США о принципе взаимности в вопросе санкций

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Москва, 31 мая. Россия рассчитывает на то, что США скорректирует решения по санкциям против российской собственности, этот вариант был бы оптимальным, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва надеется на корректировки по вопросам санкций против российской собственности. Дипломат добавил, что такой вариант был бы оптимальным. «Без соответствующей реакции эти шаги (введение санкций против российской собственности) не останутся, — сказал он. — Естественно, если эти шаги каким-то образом будут корректироваться американской стороной, это был бы самый лучший вариант». О принципе взаимности в данном вопросе напомнил Ушаков, отметив, что Москва намерена всегда следовать ему в аналогичных ситуациях. По словам помощника президента, Кремль также учитывает и внутриполитическую ситуацию в США.