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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин 1 июня встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который является главным гостем Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе президента РФ.

Путин и Моди встретятся в Петербурге. Визит лидера Индии привязан к его участию в ПМЭФ.

«Премьер-министр Индии станет главным гостем ПМЭФ, планируется его выступление на пленарном заседании форума», — констатировали в пресс-службе президента России.

Моди и Путин встречались в 2016 году трижды. Партнерство России и Индии находится на особо привилегированном уровне.

Ранее Кремль раскрыл темы переговоров Путина и премьера Индии в Петербурге.