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Спорт
Дзюбу развеселила перспектива конкурировать с роботами за место в сборной России

Дзюбу развеселила перспектива конкурировать с роботами за место в сборной России

17:07  31 Мая 2017
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Дзюбу развеселила перспектива конкурировать с роботами за место в сборной России

Москва, 31 мая. Роботы не изменят положения сборной России по футболу. Так считает нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

Так футболист прокомментировал предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заменить футболистов роботами. Он заявил, что не представляет себе подобной ситуации,

«Надеюсь, это шутка. Не думаю, что роботы могут кардинально что-то изменить», — сказал Дзюба.

Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами на встрече со студентами IT-лицея в Казани 25 мая, сообщает «Советский спорт».

#медведев #дзюба
Катерина Михайлиди
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