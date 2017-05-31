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Происшествия
Двух учителей расстреляли в частной школе Саудовской Аравии

Двух учителей расстреляли в частной школе Саудовской Аравии

16:36  31 Мая 2017  /обновлено: 16:38  31 Мая 2017
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Двух учителей расстреляли в частной школе Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 31 мая. Два учителя стали жертвами стрельбы в частной школе в Эр-Рияде. По предварительным данным, огонь в учебном заведении открыл бывший учитель, выходец из Ирака. В эти минуты полиция проводит операцию по его нейтрализации. Стрелок все еще находится в здании.

Информацию о погибших распространило британское издание The Sun со ссылкой на данные правоохранителей. Среди учащихся никто не пострадал: дети находятся на летних каникулах, начавшихся в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.
 

Ярослава Замысловатова
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