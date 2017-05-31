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Общество
Путин назначил нового председателя арбитражного суда Москвы

Путин назначил нового председателя арбитражного суда Москвы

16:48  31 Мая 2017
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Путин назначил нового председателя арбитражного суда Москвы

Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил Николая Новикова председателем арбитражного суда Москвы. 

Как говорится в решении Всероссийской квалификационной коллегии судей, в судейском сообществе и коллективе суда Новиков пользуется уважением и авторитетом, а также имеет ведомственные награды и поощрения. Так, 2013 году Новикову было присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».

Путин выбрал нового главу арбитражного суда Москвы

Напомним, 23 мая Владимир Путин подписал указ, которым освободил Эльбруса Каргиева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Южной Осетии. Его пост занял Марат Кулахметов. 

#путин
Тимур Румянцев
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