Путин назначил нового председателя арбитражного суда Москвы

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Москва, 31 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил Николая Новикова председателем арбитражного суда Москвы.

Как говорится в решении Всероссийской квалификационной коллегии судей, в судейском сообществе и коллективе суда Новиков пользуется уважением и авторитетом, а также имеет ведомственные награды и поощрения. Так, 2013 году Новикову было присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».

Напомним, 23 мая Владимир Путин подписал указ, которым освободил Эльбруса Каргиева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Южной Осетии. Его пост занял Марат Кулахметов.