Путин и Моди в преддверии ПМЭФ встретятся с бизнесменами России и Индии

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу с представителями российских и индийских деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Встреча пройдет накануне открытия XXI-го Петербургского международного экономического форума и в рамках официального визита в Россию индийского премьера.

Также сообщается, что президент России будет участвовать в работе форума 1 и 2 июня.

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Северной столице с 1 по 4 июня. Девиз мероприятия в этом году — «В поисках нового баланса в глобальной экономике».