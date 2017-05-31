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Политика
Путин и Моди в преддверии ПМЭФ встретятся с бизнесменами России и Индии

Путин и Моди в преддверии ПМЭФ встретятся с бизнесменами России и Индии

16:37  31 Мая 2017
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Путин и Моди в преддверии ПМЭФ встретятся с бизнесменами России и Индии

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу с представителями российских и индийских деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба президента России. 

Встреча пройдет накануне открытия XXI-го Петербургского международного экономического форума и в рамках официального визита в Россию индийского премьера. 

Также сообщается, что президент России будет участвовать в работе форума 1 и 2 июня. 

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Северной столице с 1 по 4 июня. Девиз мероприятия в этом году — «В поисках нового баланса в глобальной экономике». 

#путин #моди #пмэф
Алексей Громов
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