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Политика
Москва и Париж договариваются о встрече Лаврова и Ле Дриана

Москва и Париж договариваются о встрече Лаврова и Ле Дриана

16:57  31 Мая 2017
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Москва и Париж договариваются о встрече Лаврова и Ле Дриана

Москва, 31 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По-моему, министры уже договариваются о встрече, а в преддверии встречи министров должна состояться встреча на уровне помощников и экспертов, которые затронут вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Сирии», — отметил политик.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с новым главой Франции Эммануэлем Макроном.

#лавров #франция #рф #ушаков
Алексей Громов
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