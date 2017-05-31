Москва и Париж договариваются о встрече Лаврова и Ле Дриана

Москва, 31 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По-моему, министры уже договариваются о встрече, а в преддверии встречи министров должна состояться встреча на уровне помощников и экспертов, которые затронут вопросы борьбы с терроризмом и ситуацию в Сирии», — отметил политик.