Путин расскажет Додону о последствиях высылки дипломатов РФ из Молдавии

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума. В ходе встречи глава государства может отметить, какие последствия может иметь высылка из Кишинева российских дипломатов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Как мне представляется, президент кратко встретится, они будут вместе на пленарном заседании, состоится их краткая встреча», — сообщил Ушаков, отметив, что во время беседы Путин подчеркнут, какие последствия могут иметь такие «непродуманные шаги».

Ранее стало известно, что пять российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии. На известие отреагировал президент республики Игорь Додон, назвав его «возмутительным актом».