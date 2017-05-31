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Политика
Путин и канцлер Австрии обсудят международные проблемы на полях ПМЭФ

Путин и канцлер Австрии обсудят международные проблемы на полях ПМЭФ

16:19  31 Мая 2017
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Путин и канцлер Австрии обсудят международные проблемы на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Глава российского государства Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн обсудят на полях Петербургского международного экономического форума двусторонние вопросы, а также актуальные международные проблемы. Об этом сегодня сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. 

Он отметил, что после пленарного заседания планируются переговоры с Керном, в ходе которых будут обсуждаться, безусловно, как двусторонние вопросы, так и международные проблемы.

Напомним, ПМЭФ-2017 пройдет в Северной столице с 1 по 3 июня. 

#путин #россия #австрия #ушаков #керн #пмэф
Дана Балан
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