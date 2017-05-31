Ушаков: Макрон подключится к «нормандским переговорам» по Донбассу

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Москва, 31 мая. Новый президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к активной работе в рамках «нормандского формата», его позиция по этому вопросу полностью соответствует мнению российской стороны. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Тема урегулирования конфликта на Украине обсуждалась в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась во Франции.

«Была достигнута договоренность о том, что «нормандский формат» и далее должен работать, и к нему подключится новый президент Франции. Об этом сам президент тоже информировал Владимира Путина. Макрон сказал, что он заинтересован играть активную роль в ходе работы «нормандского формата», хочет активизировать эту работу, что отвечает и нашим взглядам на этот процесс», — добавил Ушаков.

Одним из результатов этой встречи двух президентов стала договоренность о проведении телефонных переговоров, в котором примут участие главы «четверки». Он должен состояться после того, как миссия ОБСЕ огласит свой доклад о ситуации на Украине.